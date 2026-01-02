กองทัพยันไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม GBC ไม่มีรุกล้ำ เคลื่อนย้ายกำลังเพิ่ม

ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนจากการใช้กำลัง โดยยืนยันว่า ฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน ระบุว่า ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะข้อ 2 ที่กำหนดให้คงการวางกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน (maintain current troop deployments) ไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังเพิ่มเติม ไม่มีการรุกล้ำ และไม่มีการลาดตระเวนมุ่งตรงไปยังที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม ตามที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงร่วม
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นการควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดำรงอยู่เดิมตามสถานการณ์ภาคสนามก่อนการหยุดยิง ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนแต่อย่างใด
ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติของฝ่ายไทย ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ซึ่งยังคงต้องดำเนินการผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของถ้อยแถลงร่วม พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การดำเนินการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ มิได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของฝ่ายใด
ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการลดความตึงเครียด การสร้างความเชื่อมั่น และการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นการควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดำรงอยู่เดิมตามสถานการณ์ภาคสนามก่อนการหยุดยิง ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนแต่อย่างใด
ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติของฝ่ายไทย ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ซึ่งยังคงต้องดำเนินการผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของถ้อยแถลงร่วม พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การดำเนินการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ มิได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของฝ่ายใด
ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการลดความตึงเครียด การสร้างความเชื่อมั่น และการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน