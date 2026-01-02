ข่าวจริง! กองทัพบกจัดกำลังเข้ายึดควบคุมพื้นที่ช่องเสม็ดได้สำเร็จแล้ว

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กองทัพบกจัดกำลังเข้ายึดควบคุมพื้นที่ช่องเสม็ดนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพบก พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ หน่วย พัน.ร.24 พร้อมด้วยหน่วยสนับสนุน (เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่, เหล่าทหารช่าง, ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน) และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ จัดกำลังเข้ายึดควบคุมภูมิประเทศสำคัญบริเวณพื้นที่ช่องเสม็ด โดยสามารถยึดควบคุมพื้นที่ตามแนวสันปันน้ำได้สำเร็จ
