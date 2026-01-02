รอง ผบ.ตร.สั่งเร่งตรวจสอบปมผู้บริหารฯ นอกสังกัด สตช.ตำหนิ ตร.จุดป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยหลังได้รับรายงานกรณีผู้บริหารระดับสูงนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำหนิข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจจุดสกัดที่ตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอน ได้สั่งการให้ผู้บังคับการในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวตรวจสอบโดยด่วน แล้วให้รีบรายงานข้อเท็จจริง เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ต้นสังกัดของผู้บริหารดังกล่าวทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับภารกิจการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนน พร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก เช่น เมาแล้วขับ, ขับรถเร็ว, ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางร่วมกัน
สำหรับภารกิจการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนน พร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก เช่น เมาแล้วขับ, ขับรถเร็ว, ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางร่วมกัน