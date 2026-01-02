นักบินอวกาศจีนชี้ความเข้มแข็งของชาติคือรากฐาน-หลักประกันการเดินทางในอวกาศ

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (2 ม.ค.) ว่า นายจาง ลู่ ผู้บัญชาการภารกิจ ซึ่งเป็นนักบินอวกาศจีนคนแรกที่ฉลองปีใหม่ในอวกาศเป็นครั้งที่ 2 กล่าวว่า ความเข้มแข็งของชาติคือรากฐานและหลักประกันของการเดินทางในอวกาศของเรา ทุกครั้งที่บินผ่านบ้านเกิด และมองลงไปเห็นภูมิทัศน์กว้างใหญ่ มักทำให้นึกถึงเนื้อเพลงดังที่ว่า เราร้องเพลงให้ภูเขาทุกลูก เราร้องเพลงให้แม่น้ำทุกสาย
ด้านนายอู่ เฟย วิศวกรการบินที่ปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก กล่าวว่า ทีมนักบินอวกาศตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีอวกาศเสร็จสิ้น อีกรอบเมื่อไม่นานมานี้ โดยการดูแลการดำเนินงานของ บ้านในวงโคจร ให้มีเสถียรภาพนั้น เป็นทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวจีน
