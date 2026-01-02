xs
กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต-นอกราชอาณาจักร 3-5 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งไม่มีลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงที่หน่วยออกเสียงที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านได้ ก็ยังสามารถไปลงคะแนนนอกเขตออกเสียงได้ โดยทาง กกต.จะเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต รวมถึงลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569