กกต.เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต-นอกราชอาณาจักร 3-5 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า การออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งไม่มีลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงที่หน่วยออกเสียงที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านได้ ก็ยังสามารถไปลงคะแนนนอกเขตออกเสียงได้ โดยทาง กกต.จะเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต รวมถึงลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569
