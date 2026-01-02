ผู้การมนตรีตรวจเยี่ยมจุดบริการ ปชช.เขาวง พร้อมขอบคุณตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติงานเข็มแข็ง

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ หรือ ผู้การมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนนสำนักงานปภ.กาฬสินธุ์ และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดื่ม เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างพร้อมเพียง พร้อมได้มอบสิ่งของเป็นกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ทั้งนี้ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติงานอย่างเข็มแข็ง โดยเฉพาะสร้างการรับรู้ด้านการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเรื่องการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งเข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นผู้ที่ดื่มแล้วขับ และผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งหากพบผู้ฝ่าฝืนให้ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายทันที
