xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02 มกราคม 2569 เวลา 12:09 น. (ครั้งที่ 6) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 65,200.00 บาท รับซื้อ 65,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,793.28 บาท