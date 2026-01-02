ไทยยันไม่ได้รุกรานดินแดนกัมพูชา การปฏิบัติชายแดนเกิดขึ้นในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน

ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงต่อรายงานข่าวของต่างประเทศที่ระบุประเทศไทยใช้กำลังยึดดินแดนของกัมพูชา และห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านพักว่า ถ้อยคำดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานะทางกฎหมายของพื้นที่
ทั้งนี้ ประเทศไทย ยืนยันว่า การปฏิบัติของฝ่ายไทยเกิดขึ้น ภายในอาณาเขตของประเทศไทย หรือในพื้นที่ใกล้บริเวณที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อน ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มิใช่การรุกรานหรือการยึดครองดินแดนของรัฐอื่น
