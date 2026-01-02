หน.พรรคไทยชนะย้ำจุดยืนผลักดัน ปท.หลุดพ้นทุนสีเทา-สีดำที่แฝงการเมือง

นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เปิดเผยภายหลังการจับสลากได้หมายเลข 17 ว่า ถือเป็นหมายเลขมงคล และมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่งต่อพรรค เนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งวันรับสมัครยังตรงกับ วันที่ 28 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย พรรคไทยชนะจึงมองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการอาสาเข้ามาทำหน้าที่ทางการเมือง เพื่อฟื้นฟูประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ พรรคก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนฐานราก ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ผู้ใช้แรงงาน รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่เป็นธรรม พร้อมย้ำจุดยืนในการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของทุนสีเทาและสีดำ ที่แฝงตัวอยู่ในระบบการเมือง
