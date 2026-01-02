ผู้ว่าฯ กทม.วอน ปชช.เช็ครถควันดำ ลดการเผา หลังค่าฝุ่น ม.ค.69 จะรุนแรงที่สุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังจาก 2-3 วัน ที่ผ่านมา ค่าฝุ่นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ว่า ช่วงที่ผ่านมา สภาพอากาศปิด แต่สถานการณ์วันนี้ (2 ม.ค.) หากดูตามรายงานแบบรายชั่วโมงค่าฝุ่นดีขึ้น แต่หากยึดตามรายงาน 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งในเดือนมกราคม 2569 ค่าฝุ่นจะรุนแรงที่สุด จึงขอฝากถึงประชาชนในเรื่องของการใช้รถยนต์ เรื่องควันดำ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงการเผาฟางข้าว อ้อยในต่างจังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการประสานไปยังในหลายจังหวัด หากผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ สถานการณ์ช่วงเดือนมกราคมนี้ จะดีขึ้น
ส่วนเรื่องมาตรฐานควันดำนั้น ได้มีการเพิ่มมาตรฐานสูงขึ้น 3 เท่า จนทำให้สามารถตรวจจับได้มากขึ้น ส่วนเรื่องการเผาอ้อยนั้น ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมา มีการเผาน้อยลง ทำให้ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อากาศดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องมาตรการเวิร์กฟรอมโฮมที่ใช้ควบคู่กับมาตรการฝุ่น โดยขอให้มีการเวิร์กฟรอมโฮม 1 วัน ทำให้การจราจรลดลง 8 เปอร์เซ็นต์ของช่วงเดือนที่ผ่านมา
