คค.เร่งศึกษาการกำหนดสีป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าความปลอดภัย

น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมอยู่ในระหว่างการศึกษาการกำหนดสีป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะซึ่งในปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทยจะมีการแยกสีป้ายทะเบียนตามประเภทการใช้งาน เช่น ป้ายขาวตัวอักษรดำสำหรับรถเก๋งส่วนบุคคล, ป้ายขาวตัวอักษรเขียวสำหรับรถกระบะ, ป้ายขาวตัวอักษรฟ้าสำหรับรถตู้เกิน 7 ที่นั่ง และป้ายเหลืองสำหรับรถสาธารณะ
สำหรับแนวคิดการเพิ่มกำหนดประเภทป้ายทะเบียนรถ EV นั้น มีเป้าหมายคือเพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกู้ภัยจำแนกประเภทรถได้ทันทีและเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถ EV มีระบบแบตเตอรี่ที่ต้องการการดูแล แตกต่างจากรถยนต์สันดาปหรือรถไฮบริด ซึ่งการแยกประเภทให้ชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น และอีกประการหนึ่งคือเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันรถ EV ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ถูกกว่ารถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันและมียอดจดทะเบียนรถ EV สะสมในไทยแล้วกว่า 350,000 คัน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
