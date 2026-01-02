ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจนายธนสิทธิ์ ตันสกุล รับทำใบขับขี่ถูก กม.ไม่ต้องอบรม ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ นาย ธนสิทธิ์ ตันสกุล รับทำใบขับขี่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องเข้าอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการขนส่งทางบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการขนส่งทางบก เตือนว่า เพจ นาย ธนสิทธิ์ ตันสกุล ที่โฆษณารับทำใบขับขี่โดยอ้างว่าถูกกฎหมาย และไม่ต้องเข้าอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่งนั้น ไม่เป็นความจริง และเข้าข่ายหลอกลวง โดยความเป็นจริงแล้ว การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น
