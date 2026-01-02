xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจนายธนสิทธิ์ ตันสกุล รับทำใบขับขี่ถูก กม.ไม่ต้องอบรม ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ นาย ธนสิทธิ์ ตันสกุล รับทำใบขับขี่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องเข้าอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการขนส่งทางบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

กรมการขนส่งทางบก เตือนว่า เพจ นาย ธนสิทธิ์ ตันสกุล ที่โฆษณารับทำใบขับขี่โดยอ้างว่าถูกกฎหมาย และไม่ต้องเข้าอบรมหรือทดสอบที่สำนักงานขนส่งนั้น ไม่เป็นความจริง และเข้าข่ายหลอกลวง โดยความเป็นจริงแล้ว การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น