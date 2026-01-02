xs
ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02 มกราคม 2569 เวลา 10:09 น. (ครั้งที่ 4) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 65,100.00 บาท รับซื้อ 65,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,702.32 บาท