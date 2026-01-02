อุทยานฯ วอน นทท.ไม่ให้อาหารสัตว์ทะเล หลังเกิดเหตุ นทท.ให้เต่าทะเลกินสายรัดข้อมือ

นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า กรณีมีนักท่องเที่ยวให้เต่าทะเลกินสายรัดข้อมือ ขณะชมปะการังบริเวณเกาะห้า-เกาะหก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ต่อมา อุทยานฯ ประสานงานกับสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ให้ความช่วยเหลือนำเต่าทะเลขึ้นมารักษาที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร โดยพบว่าเป็น พ่อเต่าตนุ และใช้เวลารักษา 40 วัน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนสามารถฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถกลับบ้านได้แล้ว
ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์เตือนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนถึงความไม่ระมัดระวัง แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ การให้อาหารสัตว์ทะเลโดยเฉพาะสิ่งของที่ไม่ใช่อาหาร อาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ อุทยานฯ จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลที่สวยงาม ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ห้ามให้อาหารหรือรบกวนสัตว์ทะเลทุกชนิด เคารพกฎระเบียบของอุทยาน และไม่ทิ้งขยะลงทะเล
