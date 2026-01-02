xs
รมว.แรงงานแจงปมแรงงานกัมพูชาทำงานในไทยอยู่ต่อได้ถึง 13 ก.พ.70 ไม่ใช่ปี 69 ตามข่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวว่าแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางกลับประเทศ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้น โดยระบุว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีเฉพาะแรงงานสัญชาติลาวและเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ผ่อนผันให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรได้ต่ออีก 1 ปี จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2570