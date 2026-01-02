กกต.เตือนผู้ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าลงทะเบียนได้ถึง 5 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
ส่วนการออกเสียงประชามติ จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ต้องลงทะเบียนประชามตินอกเขต/นอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569
