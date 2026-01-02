xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 500 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 02 มกราคม 2569 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 500 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 65,050.00 บาท รับซื้อ 64,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,656.84 บาท