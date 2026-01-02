ผู้นำสหรัฐฯ เลื่อนบังคับใช้ภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์บางรายการออกไปเป็นปี 70

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เลื่อนการบังคับใช้ภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์บางรายการออกไปอีกหนึ่งปี คือในปี 2570 ก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2569 เนื่องจากครัวเรือนในประเทศกำลังเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์ว่า เนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้กำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานาธิบดีจึงชะลอการขึ้นภาษีนำเข้า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเพิ่มเติมกับประเทศอื่นๆ ทำให้ยังคงใช้อัตราภาษีที่ร้อยละ 25 เช่นเดิม
มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้ตั้งแต่กลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาว เป็นสมัยที่ 2 โดยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 30 สำหรับเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะบางประเภท และร้อยละ 50 สำหรับตู้ครัวและโต๊ะเครื่องแป้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเวียดนามและจีน ซึ่งเป็นผู้จัดหาเฟอร์นิเจอร์นำเข้าที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
