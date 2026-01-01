ปีใหม่นี้ พาณิชย์ชวนกินอร่อยกับ 460 ร้านเด็ด ติดป้าย Thai SELECT

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวฉลอง ‘เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2568 ต้อนรับปีใหม่ 2569’ ระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว แวะรับประทานอาหารรสชาติไทยแท้ ที่ได้รับการการันตีถึงคุณภาพอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ณ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 460 ร้าน ทั่วประเทศ โดยนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้านฯ แล้ว ทุกท่านยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างโอกาส และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอีกด้วย
กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดนโยบายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศ ผ่านการผลักดันให้อาหารไทย เป็น ‘เสน่ห์ไทย’ ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสรับรู้ถึงความละเมียดละไม ความอร่อย และวิถีการรับประทานอาหารไทยของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดี โดยร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะเป็นตัวแทนของประเทศในการส่งต่อภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมด้านอาหาร การรับประทาน และเป็นช่องทางสำคัญที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอาหารไทยกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตอกย้ำว่า ‘อาหารไทย’ เป็น ซอฟท์พาวเวอร์อันดับ 1 ของประเทศ นำมาซึ่งรายได้และส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมด้านอาหารของไทย
โอกาสนี้ กรมฯ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมลิ้มลองรสชาติอาหารไทยแท้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และอีกหลากหลายเมนูที่ได้รับความนิยมที่นักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติห้ามพลาด ได้ที่ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 460 ร้านทั่วประเทศ พบป้าย Thai SELECT ที่ไหน แวะรับประทานอาหารที่นั่นรับรองอาหารอร่อยถูกปากถูกใจแน่นอน โดยนักชิมสามารถค้นหาร้านอาหาร Thai SELECT หรือ Thai SELECT Guide 2025 ได้ทาง Line Official Account: @thaiselect หรือ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> DBD e-Magazine >> Thai SELECT Guide
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 460 ร้าน แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 82 ร้าน ภาคเหนือ 86 ร้าน ภาคกลาง 107 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 ร้าน ภาคใต้ 74 ร้าน และ ภาคตะวันออก 32 ร้าน