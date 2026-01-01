"ขนมครก-ข้าวเหนียวมะม่วง" ติด Top100 ขนมหวานที่ดีที่สุดในโลก ปี 2025

เว็บไซต์ TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลก ได้จัดอันดับ ‘100 ขนมหวานที่ดีที่สุดในโลก’ (100 Best Desserts in the World) โดยอ้างอิงจากคะแนนโหวตที่ผ่านการรับรองจำนวน 97,422 คะแนน สำหรับของหวาน 2,274 รายการ ในฐานข้อมูล
โดยสุดยอดขนมหวานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 1 ได้แก่ Antakya künefesi จากประเทศตุรกี ได้คะแนนไป 4.51 ดาว
ในส่วนของประเทศไทย มี 2 เมนู ที่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ได้แก่ ขนมครก อันดับ 24 ได้คะแนน 4.32 ดาว และข้าวเหนียวมะม่วง อันดับที่ 64 ได้คะแนน 4.22 ดาว
ข้อมูลจาก TasteAtlas ระบุถึง "ขนมครก" ว่า ขนมไทยขนาดเล็กชนิดนี้ ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็นแพนเค้ก พุดดิ้ง หรือเค้ก ทำจากแป้งที่ผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและกะทิ นำไปอบในกระทะเหล็กขนาดใหญ่ที่มีหลุมกลมเล็กๆ หลายหลุม โดยปกติจะทำเป็นสองขั้นตอน คือเริ่มจากแป้งชั้นล่างที่อบจนกรอบ ตามด้วยหน้ากะทิเนื้อเนียน รสหวานอ่อน ๆ
ส่วนผสมที่นิยมใส่ในหน้ากะทิคล้ายคัสตาร์ด ได้แก่ ต้นหอมซอย เผือก ข้าวโพด หรือฟักทอง
ขนมครก เป็นอาหารสตรีทยอดนิยมของไทย มักรับประทานเป็นของว่างที่อิ่มท้อง ให้รสชาติหวานและเค็มผสมผสานกันอย่างลงตัว
ส่วน "ข้าวเหนียวมะม่วง" ถูกระบุข้อมูลไว้ว่า ข้าวเหนียวมูนขนมหวานไทยแบบดั้งเดิมจานนี้ เป็นของหวานยอดนิยมที่มักรับประทานเพื่อปิดท้ายมื้ออาหารแบบไทย ๆ เมนูนี้ทำจากข้าวเหนียวที่นำไปนึ่งจนสุก จากนั้นคลุกเคล้ากับกะทิที่ปรุงรสหวาน ก่อนจะจัดเสิร์ฟคู่กับมะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้น ๆ
ขนมหวานเรียบง่ายจานนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และสามารถพบได้แทบทุกร้านอาหารทั่วประเทศไทย