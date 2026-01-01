ฝรั่งเศสเลื่อนบังคับใช้ กม.แบนแก้วพลาสติก "ใช้แล้วทิ้ง" ออกไป 4 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่า ก่อนหน้านี้ การห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มกราคมนี้ แต่กระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส ระบุว่า ผลการทบทวนล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการกำจัดพลาสติกออกจากแก้วนั้น เป็นเหตุผลอันสมควรแก่การเลื่อนกำหนดเวลาออกไป
กระทรวงฯ ระบุด้วยว่า จะมีการทบทวนความคืบหน้าเกี่ยวกับการหาวัสดุทดแทนแก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งอีกครั้งในปี 2571 และเสริมว่า การห้ามใช้จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2570 ขณะที่บริษัทต่างๆ จะมีเวลา 12 เดือน ในการกำจัดสินค้าในคลังของตน
ทั้งนี้ ฝรั่งเศสทยอยบังคับใช้กฎหมายห้ามผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยกฎหมายปี 2563 กำหนดเส้นตายไว้ที่ปี 2583 เพื่อกำจัดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งหมด รวมถึงการห้ามใช้ถุงพลาสติกสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม สำหรับผลไม้ 30 ชนิด ซึ่งถูกนำมาใช้ในปี 2565 ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างมาก
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ซีโรเวสต์ฟรานซ์" กล่าวว่า การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นการก้าวถอยหลังในการต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติก ขณะที่ข้ออ้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคนั้นไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากขาดการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ
ก่อนหน้านั้น ในช่วงต้นปี 2567 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของฝรั่งเศสและยุโรป ได้ประเมินว่ารัฐบาลปารีสสอบตกในการดำเนินการตามกฎหมายปี 2563 โดยกลุ่มอ้างถึงมาตรการที่ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ และฎีกาที่จำกัดผลกระทบของกฎหมาย