"สีหศักดิ์" อวยพรปีใหม่ ย้ำเดินหน้านโยบายการทูตเชิงรุก ปกป้องประเทศและประชาชน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่งสารอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2569 โดยระบุว่า "ในปี 2568 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาในภูมิภาค และความผันผวนของสถานการณ์โลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ท่ามกลางบริบทที่ท้าทายเช่นนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ รักษาเสถียรภาพ สันสิภาพ และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่การพูดคุยเพื่อลดความตึงเครียด การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่างๆ การนำโอกาสทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศกลับมาสู่ไทย การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างแดน
กระทรวงการต่างประเทศตระหนักอย่างยิ่งว่าทุกการเจรจา ทุกความร่วมมือ และทุกการตัดสินใจต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่อชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง เศรษฐกิจเดินหน้า และที่สำคัญที่สุดเสริมสร้างศักดิ์ศรี ปกป้องอธิปไตย และส่งเสริมสถานะความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก
นายสีหศักดิ์ ระบุเพิ่มเติมว่า ในปี 2569 กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การทูตเป็นเครื่องมือ ในการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส เชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกอย่างสมดุล สร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยทุกท่าน เพื่อร่วมกันพาประเทศก้าวหน้า และสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ตนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดปีใหม่ สวัสดีปีใหม่"