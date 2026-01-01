ถ.มิตรภาพ เริ่มหนาแน่น ประชาชนทยอยเดินทางกลับหลังฉลองปีใหม่

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อรอทำงาน หลังช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กำลังจะสิ้นสุด โดยปริมาณรถบนถนนมิตรภาพเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หนาแน่นตั้งแต่ช่วง กม. 56-57 สะพานต่างระดับเข้าเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพราะรถที่เดินทางมาบนถนนมอเตอร์เวย์ M6 จะมาลงจุดปากช่อง กม.4 บนถนนธนรัชต์ แล้วต้องมาขึ้นถนนมิตรภาพ เจอกับรถที่วิ่งมาบนถนนมิตรภาพทำให้รถแน่นเต็มทุกช่องทาง ใช้ความเร็วได้ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อีกจุดที่มีปริมาณมาก ถนนมิตรภาพ กม.52 หน้าฟาร์มโชคชัย ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปริมาณรถมากหนาแน่น เพราะเป็นทางโค้ง ขึ้นเขา-ลงเขา ใช้ความเร็วได้ ไม่ติดขัด รถวิ่งเต็มทั้ง 3 ช่องทาง ส่วนบนถนนมอเตอร์วเวย์ M6 รถมากแต่ยังไม่ติดขัด ใช้ความเร็วได้