ผลประมูลรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย 2 โครงการ ใกล้เคียงราคากลาง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยผลยื่นซองประกวดราคางานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ยื่นซองจำนวน 5 ราย โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6,057 ล้านบาท จากราคากลางที่กำหนดไว้ 6,064.96 ล้านบาท
ขณะที่โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) มีผู้มายื่นซอง 4 ราย โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 14,720 ล้านบาท จากราคากลาง 14,729.70 ล้านบาท
ทั้งนี้ รฟท. ได้เปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ราคากลางค่าก่อสร้าง 6,064.96 ล้านบาท และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,729.70 ล้านบาท