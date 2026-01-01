รวม 12 วัน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 884,290 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2568 รวม 12 วันของการลงทะเบียน มีจำนวนทั้งสิ้น 884,290 คน
ในจำนวนนี้เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 4,557 คน, ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 807,121 คน และนอกราชอาณาจักร 72,612 คน
ทั้งนี้ กกต. เปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569