"เท้ง" ลุยสระบุรี ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ชูนโยบายแก้ฝุ่น PM 2.5

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เข้าสักการะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสวันปีใหม่ พร้อมช่วยนายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือ "บิ๊ก สระบุรี" เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลก ปี 2007 ผู้สมัคร สส.เขต 3 และนายสรพัช ศรีปราชญ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.สระบุรี หาเสียงที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ และตลาดอิ่มเอม มาร์เก็ต
ทั้งนี้ ระหว่างการหาเสียง นายณัฐพงษ์ เน้นย้ำประเด็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวสระบุรีมาอย่างยาวนานปี เนื่องจากสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนอาศัยอยู่ใกล้กัน ทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นจากโรงงาน การขนส่ง และการเผาในที่โล่ง ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนเคยคว้า ที่นั่งในจังหวัดสระบุรี จากทั้งสิ้น 4 ที่นั่ง โดยในการเลือกตั้งปี 2569 นี้ เรามีความมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวสระบุรีได้มากขึ้น พร้อมขอโอกาสให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เชื่อมั่น สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นที่ต้นตอให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีผู้สมัคร สส.คนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอน