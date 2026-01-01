ระเบิด-ไฟไหม้บาร์ในสกีรีสอร์ตหรูที่สวิตเซอร์แลนด์ สังเวยกว่า 10 ชีวิต

ตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้รุนแรงที่บาร์แห่งหนึ่งใน "คร็องส์-มงตานา" (Crans-Montana) สกีรีสอร์ตหรูหราทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
สำนักข่าวสกายมินิวส์รายงานอ้างข้อมูลจากตำรวจว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และสื่อท้องถิ่นบางแห่งระบุว่าตัวเลขอาจสูงกว่านั้น แม้โฆษกตำรวจจะยังไม่ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอน แต่ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้เป็นจำนวนมากที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัว
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 07.30 น. เช้าวันพฤหัสบดี ตามเวลาในประเทศไทย ที่บาร์ชื่อ "เลอ กงสเตลลาซียง" (Le Constellation) โดยในช่วงที่เกิดระเบิดมีคนอยู่ในร้านมากกว่า 100 คน ขณะนี้ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและประกาศเขตห้ามบินเหนือพื้นที่คร็อง-มงตานาแล้ว ส่วนสาเหตุของการระเบิดยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวน
ส่วนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เกิดเหตุเพลิงไหม้โบสถ์ประวัติศาสตร์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า เปลวเพลิงและกลุ่มควันหนาทึบได้โหมลุกไหม้บริเวณยอดแหลมของ "วอนเดลแกร์ก" (Vondelkerk) ซึ่งเป็นโบสถ์มรดกทางวัฒนธรรมใกล้กับสวนสาธารณะวอนเดลพาร์ก
สำนักข่าวเอ็นโอเอส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงหลายสิบหลัง เนื่องจากมีเศษซากวัสดุที่ติดไฟร่วงหล่นลงมาเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และยังคงต้องรอผลการสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป