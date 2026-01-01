"ทรัมป์" สั่งถอนกองกำลังพิทักษ์ชาติจาก 3 เมืองใหญ่ หลังแพ้คำตัดสินศาล

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า เมื่อวันพุธ (31 ธ.ค.) ว่า รัฐบาลของเขาจะถอนกองกำลังพิทักษ์ชาติ (National Guard) ออกจากเมืองชิคาโก ลอสแอนเจลิส และพอร์ตแลนด์ หลังจากศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำตัดสินไม่เข้าข้างรัฐบาล เพียงไม่กี่วัน
ประธานาธิบดีทรัมป์ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุว่า "กำลังถอนกองกำลังพิทักษ์ชาติออกจากชิคาโก ลอสแอนเจลิส และพอร์ตแลนด์ แม้ว่าอาชญากรรมได้ลดลงอย่างมาก จากการที่เหล่าผู้รักชาติอันยิ่งใหญ่เหล่านี้อยู่ในเมืองเหล่านั้น และเป็นเพราะเหตุนี้เท่านั้น พอร์ตแลนด์ ลอสแอนเจลิส และชิคาโกคงล่มสลายไปแล้ว หากรัฐบาลกลางไม่เข้ามาแทรกแซง"
พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า "เราจะกลับมาอีกครั้ง อาจจะในรูปแบบที่แตกต่างออกไปและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เมื่ออาชญากรรมเริ่มพุ่งสูงขึ้นอีก" ขณะเดียวกัน วิจารณ์นายกเทศมนตรีและผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตในพื้นที่เหล่านั้นว่าไร้ความสามารถอย่างยิ่ง
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากศาลฎีกาสหรัฐฯ สั่งระงับแผนของทรัมป์ ในการส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไปยังเมืองชิคาโก เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE)
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้เหตุผลว่า จำเป็นต้องส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารของพรรคเดโมแครต เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ฝ่ายเดโมแครตตั้งคำถามถึงแรงจูงใจทางการเมืองเบื้องหลังมาตรการดังกล่าว