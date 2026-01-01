ฟิลิปปินส์ยกระดับเตือนภัย "ภูเขาไฟมายอน" เสี่ยงปะทุรุนแรงฉับพลัน

สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Institute of Volcanology and Seismology – PHIVOLCS) ประกาศในวันนี้ (1 ม.ค.) ว่า ได้ปรับเพิ่มระดับการเตือนภัยของภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano) ในจังหวัดอัลไบ บนเกาะลูซอน หลังพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่ทวีความรุนแรงขึ้นของภูเขาไฟดังกล่าว
PHIVOLCS ระบุว่า การยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 1 (ความไม่ปกติในระดับต่ำ) เป็นระดับ 2 (ความไม่ปกติเพิ่มขึ้นหรืออยู่ในระดับปานกลาง) บ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนตัวของแมกมาภายใต้ภูเขาไฟ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการปะทุแบบรุนแรงฉับพลัน
แถลงการณ์ของสถาบันฯ ระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวหมายความว่า ขณะนี้มีความไม่ปกติที่ขับเคลื่อนโดยกระบวนการของแมกมาในระดับตื้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปะทุของภูเขาไฟที่เป็นอันตรายได้
นอกจากนี้ PHIVOLCS ยังแนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตอันตรายถาวร (Permanent Danger Zone) ภายในรัศมี 6 กิโลเมตร โดยเน้นย้ำว่าข้อจำกัดดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงจากการระเบิดและอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ภูเขาไฟมายอนเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและปะทุบ่อยที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ และมีประวัติการปะทุมาอย่างยาวนาน