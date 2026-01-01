"จาการ์ตา" ครองแชมป์เมืองประชากรมากสุดในโลก

รายงานล่าสุดของสหประชาชาติ ว่าด้วยแนวโน้มการขยายตัวของเมือง ระบุว่า จาการ์ตา ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากร 41.9 ล้านคน รองลงมาคือธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ ขณะที่โตเกียว ร่วงลงมาอยู่อันดับ 3 ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา และปัญหาสังคมสูงวัยของญี่ปุ่น
รายงานระบุว่า การเติบโตของประชากรในกรุงโตเกียวเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าเมืองหลวงของอินโดนีเซียและบังกลาเทศ ส่งผลให้อันดับของโตเกียว ในฐานะเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ลดลงจากอันดับ 1 ในปี 2543 มาอยู่อันดับ 3 ในปี 2568 ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวใช้วิธีประเมินที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
เมื่อมองไปข้างหน้า คาดว่าจำนวนประชากรในเขตเมืองโตเกียวจะลดลงจาก 33.4 ล้านคน ในปี 2568 เหลือ 30.7 ล้านคน ในปี 2593 ทำให้โตเกียวลดลงมาอยู่ที่อันดับ 7 ขณะที่ธากาจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนประชากร 52.1 ล้านคน รองลงมา คือ จาการ์ตา เซี่ยงไฮ้ นิวเดลี การาจี และไคโร
แม้ว่าจำนวนประชากรของญี่ปุ่นโดยรวมลดลงราว 4 ล้านคน ในช่วงปี 2558–2568 แต่กรุงโตเกียวยังคงมีประชากรเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 คน ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า คาดว่าจะมีหลายประเทศเผชิญกับการลดลงของประชากรในเขตเมืองอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2593 โดยรายงานของสหประชาชาติ ระบุว่า ญี่ปุ่นและจีนเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง และการลดลงของจำนวนประชากรโดยรวม
รายงานระบุด้วยว่า ในบรรดา 10 เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในปี 2568 มีเพียงโตเกียว และโซล เท่านั้น ที่คาดว่าจะเผชิญกับการลดลงของจำนวนประชากรภายในช่วงกลางศตวรรษนี้