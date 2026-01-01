คมนาคมผุดแนวคิดแยกสีป้ายทะเบียนรถ EV หนุนพลังงานสะอาด-เพิ่มความปลอดภัย

น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดที่อยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดสีป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะ เพื่อแยกประเภทรถให้มีความชัดเจนมากกว่าป้ายทะเบียนในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่ารถคันใดเป็นรถไฟฟ้า คล้ายกับแนวปฏิบัติในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ที่มีการใช้ป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
น.ส.มัลลิกา กล่าวว่า ปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทยมีการแยกสีป้ายทะเบียนตามประเภทการใช้งาน เช่น ป้ายขาวตัวอักษรดำสำหรับรถเก๋งส่วนบุคคล, ป้ายขาวตัวอักษรเขียวสำหรับรถกระบะ, ป้ายขาวตัวอักษรฟ้าสำหรับรถตู้เกิน 7 ที่นั่ง และป้ายเหลืองสำหรับรถสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้แยกตามประเภทพลังงานของรถยนต์
สำหรับแนวคิดการเพิ่มกำหนดประเภทป้ายทะเบียนรถ EV นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) ด้านความปลอดภัย โดยเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกู้ภัยจำแนกประเภทรถได้ทันทีและเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถ EV มีระบบแบตเตอรี่ที่ต้องการการดูแล แตกต่างจากรถยนต์สันดาปหรือรถไฮบริด ซึ่งการแยกประเภทให้ชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น และ (2) ด้านการส่งเสริม ให้ประชาชนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันรถ EV ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ถูกกว่ารถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมัน อยู่แล้ว โดยปัจจุบันมียอดจดทะเบียนรถ EV สะสมในไทยแล้วกว่า 350,000 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสรุปแนวทางที่เหมาะสม โดยหากรัฐบาลถัดไปจะเข้ามาสานต่อการดำเนินการดังกล่าวนั้น การดำเนินงานที่เหมาะสมคือ การแก้ไข กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้มานานและอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ป้ายแดงผิดประเภท ที่ปัจจุบันมีการใช้งานยืดเยื้อและผิดวัตถุประสงค์ โดยมีแนวคิดให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนรถได้รวดเร็วขึ้น หรือได้รับเลขทะเบียนถาวรทันทีหลังการซื้อรถ ซึ่งขณะนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังพัฒนาระบบจดทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ดีลเลอร์สามารถส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ โดยเฉพาะขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องใช้ป้ายแดงเป็นเวลานาน และทางกรมการขนส่งทางบกได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ หากระบบดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะช่วยลดการใช้ป้ายแดงที่ผิดกฎหมาย (เช่น การใช้เกิน 30 วัน หรือการวิ่งในยามวิกาล) และช่วยให้รัฐจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะดำเนินการเป็นรูปธรรมได้ภายในปี 2570