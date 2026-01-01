เตือน! กินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับ โคราชป่วยมากสุด สะสม 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงเทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ประชาชนต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์อยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆ รัฐบาลห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการกินอาหารในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะการทำอาหารกินเองในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ หากนำเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน หรือซื้อหมูสด แล้วนำมากินดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ลู่ หมูดิบ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการใส่เลือดหมูดิบผสม หรือการกินอาหารประเภทปิ้งย่างที่ยังไม่สุกดี ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส อาจทำให้หูหนวกถาวร หรือเสียชีวิตได้
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวต่อว่า โรคไข้หูดับ (ไข้หมูดิบ) เกิดจากการกินเนื้อหมู เครื่องใน เลือด และผลิตภัณฑ์จากหมูแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ปนเปื้อนอยู่ และยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสกับหมูผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกาย หรือเยื่อบุตา หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน ท้องเสีย คอแข็ง สูญเสียการได้ยิน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบจังหวัดนครราชสีมา ติดอันดับ 1 ผู้ป่วยโรคไข้หูดับ โดยทั้งปีมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 93 ราย เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนบริโภคหมูดิบ หรือหมูที่สุกๆ ดิบๆ แล้วป่วยและตายจากโรคไข้หมูดิบ หรือไข้หูดับ และยังมีอาหารอื่นๆ ที่บริโภคแล้วมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ได้แก่ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ แหนมหมูดิบ เป็นต้น ซึ่งผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆ ที่มีเชื้อก็เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หมูดิบได้เช่นกัน
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 สามารถป้องกันได้โดย (1) ไม่รับประทานเนื้อหมู เลือด เครื่องในดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ (2) แยกการใช้อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด สำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผัก (3) เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐาน (4) หากรับประทานหมูกระทะ ให้แยกใช้ตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบ และตะเกียบสำหรับคีบอาหารสุก และ (5) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมู หลังเสร็จกิจกรรม ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที