วธ.เผยยอดผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีกว่า 12.6 ล้านคน เสริมสิริมงคล รับศักราชใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสวดมนต์ข้ามปีภายใต้ชื่อ "สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ถวายพระราชกุศล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2569" ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี และโปรดประทานตราอักษรพระนาม ออป. จัดพิมพ์ลงบนกล่องไม้ขีดไฟ เพื่อมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นำไปประกอบพิธีจุดเทียนมงคลในกิจกรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และนำหลักธรรมคำสอน มาบ่มเพาะ เสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใส ลด ละ เลิกอบายมุข ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม ในวันที่ 31ธันวาคม 2568 ณ วัดสระเกศ วัดอรุณราชวราราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพงานสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ โดยกรมการศาสนายังได้จัดทำหนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี และสำหรับในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2569 จะจัดพิธีตักบาตรรับปีใหม่ ของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในแต่ละจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส บึงกาฬ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง เลย สงขลา สตูล หนองคาย อุบลราชธานี
กรมการศาสนายังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสานความร่วมมือไปยังวัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก มากกว่า 25 ประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อาทิ อินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส สหรัฐเอมริกา เยอรมณี เนเธอแลนด์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เนปาล นอร์เวย์ อังกฤษ เดนมาร์ค กรีซ ฮังการี แคนาดา เบลเยียม ฮ่องกง ออสเตรีย จีนเป็นต้น โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา กรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี ในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค พบว่ามีวัด ศาสนสถานของศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ รวมทั้งสถานที่อื่นๆ จัดกิจกรรม
โดยในปีนี้ 2569 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 12,613,973 คน (onsite 6,732,627 คน และ online 5,881,346 ครั้ง) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 93,761 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 สถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนให้ความสำคัญการร่วมอนุรักษ์ สืบทอดพระพุทธศาสนา และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีคุณค่า ให้ดำรงอยู่ในทุกพื้นที่ด้วยความรัก ความสามัคคี และความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จวบจนถึงปัจจุบัน และได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี