กกต.เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต-นอกราชอาณาจักร 3-5 ม.ค.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ไม่มีลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านได้ แต่ประสงค์จะลงคะแนนนอกเขตออกเสียงต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขต ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569
2. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569