นายกฯ มอบ "บวรศักดิ์" ลงนามถวายพระพร ในหลวง-พระราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ด้านตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมด้วย
นายบวรศักดิ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ชุดที่ 1 ในนาม "นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส" ขณะที่ นายเอกนิติ ทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ชุดที่ 2 ในนาม "คณะรัฐมนตรี"
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี