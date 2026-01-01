กรมคุมประพฤติเผยสถิติคดีเมาแล้วขับ สะสม 2 วัน 1,366 คดี

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของมาตรการควบคุมเข้มงวด พบว่า มีคดีเข้าสู่ระบบรวมทั้งสิ้น 1,150 คดี โดยแยกเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,093 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.04 ขับเสพ จำนวน 56 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.87 ขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.09
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 2 วัน (30-31 ธันวาคม 2568) รวมทั้งสิ้น 1,473 คดี แบ่งเป็น
- ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,366 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.74
- ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.27
- ขับเสพ จำนวน 102 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.92
- ขับซิ่ง จำนวน 102 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,255 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 1,093 คดี ลดลง 162 คดี