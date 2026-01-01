ยอดเดินทางโดยรถไฟวันสุดท้ายของปี 68 รวมกว่า 98,000 คน

นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อม รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยภาพรวมในการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (31 ธันวาคม 2568) มีจำนวนทั้งสิ้น 98,407 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกปกติ 51,395 คน ขบวนรถเสริมออก 1,513 คน รวมขาออกทั้งหมด จำนวน 52,908 คน และผู้โดยสารขาเข้าปกติ 44,273 ขบวนรถเสริมเข้า 1,226 คน รวมขาเข้าทั้งหมดจำนวน 45,499 คน
ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 32,702 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 23,360 คน สายเหนือ 17,565 คน สายตะวันออก 12,249 คน สายมหาชัย 10,274 คน และสายแม่กลอง 2,257 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ประมาณ 6,767คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.43 ของผู้เดินทาง
สำหรับวันนี้ (1 มกราคม 2569) บรรยากาศที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่หนาแน่น เนื่องจากมีการวางแผนจองตั๋วไว้ล่วงหน้าที่จะเดินทางในวันนี้ ส่วนสถานีหัวลำโพง และสถานีตามภูมิภาคต่างๆ ยังคงมีการทยอยเดินทางอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ซึ่งภาพรวมการให้บริการด้านจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารมีเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายเมธาพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนช่วงเย็นของวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงได้เพิ่มรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารไว้ทั้งเที่ยวไปและกลับ จำนวน 4 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 1 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน และสายใต้ 1 ขบวน รวมทั้งได้มีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่เดินประจำในทุกเส้นทางให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกเส้นทางโดยประเมินว่าในวันนี้ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่างๆ ทั้งขาเข้าและขาออกทั่วประเทศประมาณ 92,627 คน
ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเดินรถก่อนวางแผนการเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. และตรวจสอบเวลา–ตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง