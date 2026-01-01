"บิ๊กเล็ก" ขอบคุณทหารเสียสละปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตย

สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม เผยแพร่สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2569 จาก| พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ความว่า
"เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ผมขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี ด้วยความจริงใจ ถึงข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน
ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมายทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ ทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่ปรากฏต่อสาธารณะ หรือภารกิจที่ต้องปฏิบัติอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีใครมองเห็นก็ตาม ท่ามกลางความเสี่ยงของท่านที่ได้ยืนหยัด และทำหน้าที่ ล้วนมีความหมายต่อประเทศชาติอย่างเท่าเทียม และจะไม่ถูกมองข้ามในสายตาของผู้บังคับบัญชา
ผมขอส่งความระลึกถึง และกำลังใจไปยังกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแนวชายแดนทุกทิศในพื้นที่เสี่ยง หรือภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ ท่านคือผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าในการปกป้องอธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินไทย
ขณะเดียวกัน ผมตระหนักดีว่า เบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายมีครอบครัวที่อดทนรอคอยและเสียสละไม่แพ้กัน สะท้อนให้เห็นว่า ความมั่นคงของประเทศชาติเกิดขึ้นจากทั้งผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าและผู้ที่ปักหลักรอคอยเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลัง ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและกองทัพจะไม่ทอดทิ้ง เราจะจดจำทุกความเสียสละและจะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่าน เพื่อร่วมกันนำพาประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี เราจะสะท้อนความเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติ และยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย
สำหรับปีพุทธศักราช 2569 นี้ กระทรวงกลาโหมยังคงยืนหยัดปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งอาณาเขตของประเทศ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของรัฐ พัฒนากองทัพให้มีความพร้อม ทันสมัย และยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักนิติธรรม กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความมั่นคงสืบไป"