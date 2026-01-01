ทภ.2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา "สงบแต่ยังไม่วางใจ"

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา วานนี้ ( 31 ธ.ค.68 ) ภาพรวมตลอดแนวชายแดนยังคง "สงบแต่ยังไม่สามารถวางใจ" พื้นที่หลักหลายจังหวัดไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชายังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแรงที่มั่นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของฝ่ายไทย
ชายแดนจังหวัเอุบลราชธานี–จังหวัดศรีสะเกษ เงียบทั้งแนวพื้นที่ช่องบกและช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ยังไร้สัญญาณเคลื่อนไหวสำคัญ ด้าน จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่ช่องซำแต–โดนตวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า รวมถึงแนวปราสาทพระวิหาร–ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย สถานการณ์ยังคงนิ่ง แม้ กัมพูชาจะเฝ้าตรวจการปรับปรุงพื้นที่และการเคลื่อนย้ายกำลังของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์–จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ปราสาทตาควาย–เนิน 350 และปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ ไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เช่นเดียวกับช่องจอม–ช่องระยี–ปลดต่าง และช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ที่ยังคงเงียบสงบ
ในพื้นที่ส่วนหลัง ฝ่ายกัมพูชายังคงดัดแปลงที่มั่น ซ่อมสายไฟ–สายสัญญาณ บรรจุดินใส่กระสอบ ขุดหลุมทำกำบัง ติดตั้งระบบสนับสนุน พร้อมลำเลียงอาวุธ กระสุน และถุงยังชีพสู่หน้าแนว โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก
โดยตลอดวันไม่พบการปะทะอาวุธหนักหรือการบุกรุกพื้นที่ ฝ่ายกัมพูชายังรักษาระดับเตรียมพร้อม เน้นเสริมที่มั่น ลำเลียงยุทโธปกรณ์ ควบคุมข้อมูลข่าวสาร และเฝ้าตรวจฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงควบคุมพื้นที่และสถานการณ์โดยรวมได้ในระดับดี