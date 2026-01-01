ผู้นำสภาสูงอวยพรปีใหม่ ให้ชาวไทยประสบแต่ความสุข ปลุกคนไทยสามัคคี มุ่งพัฒนาชาติ

นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานสภาคนที่สอง ร่วมกล่าวสวัสดีปีใหม่และอวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขตลอดปี
โดยประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
ด้าน พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพบูชา ได้โปรดบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพและร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความหวัง เป็นปีแห่งความสามัคคี ขอให้พวกเราชาวไทยทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาชาติ มุ่งมั่นสืบสานความดีงามให้กับประเทศชาติของเรา ขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่ความสุข ความสมหวัง มีชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวง ขอให้มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
ขณะที่นายบุญส่ง กล่าวว่า ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2569 นี้ ตนและสมาชิกวุฒิสภาขอส่งความสุขและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งที่ดีงาม มีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ