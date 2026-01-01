ยอดอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่สะสม 2 วัน 469 ครั้ง เสียชีวิต 86 ราย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ" ว่า
- ยอดการอุบัติเหตุ 271 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี (12 ครั้ง)
- ผู้บาดเจ็บ 262 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พะเยา และสุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ 12 คน)
- ผู้เสียชีวิต 53 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี (จังหวัดละ 4 ราย)
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 40.96 / ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.31 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.44 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ร้อยละ 18.82 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 17.46
ขณะที่ยอดอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (30 - 31 ธ.ค. 68) เกิดอุบัติเหตุรวม 469 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 452 คน ผู้เสียชีวิต รวม 86 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 36 จังหวัด โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เพชรบุรี (19 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต (20 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี (จังหวัดละ 5 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 36 จังหวัด
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เส้นทางหลักและเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มีปริมาณรถหนาแน่น ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในเส้นทางสายต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ ซึ่งประชาชนใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนสายหลัก พร้อมคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ด่านชุมชนปฏิบัติการเชิงรุก ป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกคะนองและเสี่ยงอันตราย รวมถึงเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุและรับส่งผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คาดว่าวันนี้จะมีประชาชนบางส่วนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับ โดยเฉพาะจุดศูนย์กลางใหญ่ๆ ในจังหวัดที่มีหลายเส้นทางมารวมกัน เช่น ภาคอีสาน ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ ที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอฝากพี่น้องประชาชนให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม ง่วงไม่ขับ และไม่ขับรถเร็ว หากรู้สึกว่าอ่อนเพลียหรือง่วงขอให้แวะตามจุดบริการที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป และขอฝากประชาชนให้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความไม่ประมาทและเพิ่มความระมัดระวังอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเหตุอัคคีภัย ตลอดจนดูแลสภาพร่างกายให้พร้อมในการขับขี่ เพื่อให้การเริ่มต้นปีใหม่ 2569 เป็นไปด้วยความสุขและความปลอดภัย