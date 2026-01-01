"พระพันปีหลวงสวรรคต" เป็นเหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 68 "ลิซ่า BLACKPINK" ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี "ที่สุดแห่งปี" โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี โดยสำรวจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 10,218 คน ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2568 สรุปผลได้ดังนี้
1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 24.84 ระบุ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
อันดับ 2 ร้อยละ 22.92 ระบุ แผ่นดินไหวกรุงเทพฯ / ตึก สตง. ถล่ม
อันดับ 3 ร้อยละ 20.14 ระบุ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
อันดับ 4 ร้อยละ 18.62 ระบุ มหาอุทกภัยหาดใหญ่
อันดับ 5 ร้อยละ 13.48 ระบุ คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง-ฮุนเซน
2. นักร้องเพลงไทยสากลที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 40.50 ระบุ เจฟ ซาเตอร์
อันดับ 2 ร้อยละ 19.23 ระบุ อิ๊งค์ วรันธร
อันดับ 3 ร้อยละ 14.25 ระบุ นนท์ ธนนท์
อันดับ 4 ร้อยละ 14.11 ระบุ พีพี กฤษฎ์
อันดับ 5 ร้อยละ 11.91 ระบุ นุนิว ชวรินทร์
3. นักร้องลูกทุ่งที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 35.66 ระบุ ก้านตอง ทุ่งเงิน
อันดับ 2 ร้อยละ 20.57 ระบุ ต่าย อรทัย
อันดับ 3 ร้อยละ 17.47 ระบุ ก้อง ห้วยไร่
อันดับ 4 ร้อยละ 15.01 ระบุ จ๊ะ นงผณี
อันดับ 5 ร้อยละ 11.29 ระบุ ลำไย ไหทองคำ
4. ดาราที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 37.37 ระบุ หลิง หลิง คอง
อันดับ 2 ร้อยละ 32.58 ระบุ ออม กรณ์นภัส
อันดับ 3 ร้อยละ 15.00 ระบุ ณเดชน์ คูกิมิยะ
อันดับ 4 ร้อยละ 8.42 ระบุ เบลล่า ราณี
อันดับ 5 ร้อยละ 6.63 ระบุ โบว์ เมลดา
5. นักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 29.56 ระบุ เมย์ รัชนก
อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุ วิว กุลวุฒิ
อันดับ 3 ร้อยละ 15.98 ระบุ บิว ภูริพล
อันดับ 4 ร้อยละ 13.62 ระบุ บัวขาว บัญชาเมฆ
อันดับ 5 ร้อยละ 13.15 ระบุ ชัชชุอร โมกศรี
6. นักการเมืองที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 27.35 ระบุ รักชนก ศรีนอก
อันดับ 2 ร้อยละ 26.08 ระบุ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
อันดับ 3 ร้อยละ 19.75 ระบุ อนุทิน ชาญวีรกูล
อันดับ 4 ร้อยละ 18.62 ระบุ พริษฐ์ วัชรสินธุ
อันดับ 5 ร้อยละ 8.20 ระบุ แพทองธาร ชินวัตร
7. นักวิชาการที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 30.16 ระบุ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา
อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
อันดับ 3 ร้อยละ 18.12 ระบุ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
อันดับ 4 ร้อยละ 17.47 ระบุ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
อันดับ 5 ร้อยละ 11.24 ระบุ ชัยธวัช มโนชัยเจริญกุล (ครูดิว)
8. ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี 2568
อันดับ 1 ร้อยละ 37.31 ระบุ ลิซ่า BLACKPINK
อันดับ 2 ร้อยละ 30.56 ระบุ กรรชัย กำเนิดพลอย
อันดับ 3 ร้อยละ 19.17 ระบุ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับ 4 ร้อยละ 6.65 ระบุ กัน จอมพลัง
อันดับ 5 ร้อยละ 6.31 ระบุ สรยุทธ สุทัศนะจินดา
9. ความหวังในปี 2569
อันดับ 1 ร้อยละ 29.81 ระบุ ได้นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลที่ดี
อันดับ 2 ร้อยละ 27.63 ระบุ ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
อันดับ 3 ร้อยละ 18.76 ระบุ เศรษฐกิจดี
อันดับ 4 ร้อยละ 13.06 ระบุ ปัญหาชายแดนไทยยุติ
อันดับ 5 ร้อยละ 10.74 ระบุ ทุจริตคอร์รัปชันลดลง