"ยศชนัน" นำทีมเพื่อไทยทำบุญรับปีใหม่ ย้ำสานต่อนโยบาย-ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จากนั้นเวลา 06.30 น. นายยศชนัน ได้นำคณะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ตลาดยิ่งเจริญ โดยมีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ความสนใจเข้ามาพูดคุยและขอถ่ายรูปร่วมกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ คณะได้ร่วมกันรับประทานอาหารเช้ากันภายในตลาดด้วย
นายยศชนัน ระบุว่า จากการลงพื้นที่ต่อเนื่องได้รับการตอบรับในทางที่ดี ประชาชนตอบรับกับนโยบายของพรรค และได้เข้ามาพูดคุยเรื่องนโยบายของพรรค ซึ่งทำให้พรรคเพื่อไทยสามารถที่จะมีนโยบายเพิ่มเติมออกมาได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม เราสามารถสานต่อนโยบายที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นได้ทันที ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และทางผู้สมัครของพรรคก็ลงพื้นที่อย่างแข็งขัน และทุกสิ่งทุกอย่างเราน้อมรับ
ส่วนกรณีกระแสหรือโพลที่ออกมา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รับไปปรับปรุง แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายโพลที่เป็นกำลังใจให้มาก ตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะทำให้ประเทศไปข้างหน้า และลดความแตกแยกในสังคม พรรคเพื่อไทยมองเห็นหลายส่วนที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กลุ่มนโยบายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชน และเป็นนโยบายที่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยส่วนที่เราจะมุ่งเน้นคือการขยายโอกาสในทุกมิติ ทุกรูปแบบ ทำให้ไทยเป็นประเทศที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นประเทศที่รองรับเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งการสานต่อนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ริเริ่มมา"
นายยศชนัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแน่นอน สิ่งที่สำคัญที่สุด เราต้องมีกำลังใจ มีความหวัง และความฝัน เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน