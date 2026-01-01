xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองปรับลด [-400] รูปพรรณขายออก 65,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 1 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.23 น. ราคาทองปรับลดลง 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,450 บาท ขายออกบาทละ 64,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,156.56 บาท ขายออกบาทละ 65,350 บาท