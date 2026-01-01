นายกฯ อวยพรปีใหม่ให้คนไทยมีความสุข ก้าวพ้นอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจ จนท.-ทหารผู้เสียสละ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2569 ว่า ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศ หรือต่างแดน เทศกาลปีใหม่โดยปกติแล้ว เป็นช่วงเวลาแห่งความเบิกบาน เป็นเวลาที่เราได้หยุดพักทบทวนสิ่งที่ที่ผ่านมา แล้วเติมพลังใจให้พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้า แม้ตลอดปีที่ผ่านมาพวกเราหลายคนจะต้องเผชิญกับอุปสรรค ความเหนื่อย หรือความทุกข์จากภัยคุกคาม และความไม่แน่นอนในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่และมีความชัดเจนเสมอก็คือหัวใจของคนไทย หัวใจที่อดทนอดกลั้นและยังคงเปี่ยมด้วยความหวังมิตรไมตรีและความมีน้ำใจต่อกัน
คนไทยเรายังคงมีรอยยิ้มให้กันได้ในทุกช่วงเวลา คุณลักษณะเช่นนี้เอง คือ พลังสำคัญที่ทำให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดและก้าวผ่านความท้าทาย รวมถึงประคับประคองกันในยามเกิดความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดปีใหม่นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เวลาอันมีค่าอยู่กับครอบครัว ขอให้ทุกท่านเดินทางเฉลิมฉลองด้วยความไม่ประมาท เคารพกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
รัฐบาลขอขอบพระคุณ และเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะทหารหาญ กำลังพลในกองทัพ ที่เสียสละประจำการตามแนวชายแดน
ในโอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ รวมถึงขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จงได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวไทย มีความสุข ความเจริญ คุ้มครองทหารหาญของเราให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และเสริมพลังให้พวกเราทุกคนก้าวพ้นอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้ด้วยดี