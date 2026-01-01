ส้มทั้งกรุง! กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 55.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตดอนเมือง 67.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 66.9 มคก./ลบ.ม.
3. เขตจตุจักร 66.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางกอกน้อย 65.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 65.3 มคก./ลบ.ม.
6. เขตทวีวัฒนา 64.8 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางนา 64.5 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบึงกุ่ม 64.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตมีนบุรี 63.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสายไหม 62.9 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองสามวา 62.5 มคก./ลบ.ม.
12. เขตปทุมวัน 62.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 54.7 - 67.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพตะวันออก 50.6 - 66.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพกลาง 39.7 - 52.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพใต้ 47.6 - 64.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนเหนือ 42.8 - 65.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนใต้ 51.3 - 60.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"
อัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี"