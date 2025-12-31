xs
‘อนุทิน’โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับทหารบนปราสาทตาควาย ชี้ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับทหารบนปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ หลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า“ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น”