‘อภิสิทธิ์‘โพสต์ FB ขอบคุณส่งท้ายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ทุกสิ้นปีเรามักมีแต่เรื่องที่อยากให้ผ่านพ้นไป แต่ทุกปีก็มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีตัวเรา แบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ ผมจึงขอถือโอกาสนี้

⁃ ขอบคุณทหารกล้า เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร พี่น้องชายแดนทุกคนที่เสียสละปกป้องแผ่นดินและประเทศที่ผมอยู่

⁃ ขอบคุณชาวสหพัฒน์ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานกับความทรงจำดีๆ มากมาย

⁃ ขอบคุณเพื่อนร่วมพรรคและทีมงานที่กลับมารวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กับผม

⁃ ขอบคุณคนหนุ่มสาว คนหน้าใหม่ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองมาร่วมอุดมการณ์กัน

⁃ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ ซาบซึ้งทุกครั้งกับการได้ยินคำว่า ‘ดีใจที่คุณกลับมา'

⁃ ที่สำคัญ ขอบคุณภรรยาและลูก ๆ ที่เข้าใจว่าปีหน้าและปีต่อๆ ไป ผมจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขามากเหมือนกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา

อ้อ! ขอบคุณกองทัพขาวดำของเอ็ดดี้ ฮาว สำหรับถ้วยใบแรกในฟุตบอลอังกฤษในชีวิตผมครับ

ขอบคุณครับ
มาร์ค
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ“