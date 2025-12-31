‘อภิสิทธิ์‘โพสต์ FB ขอบคุณส่งท้ายปี

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ทุกสิ้นปีเรามักมีแต่เรื่องที่อยากให้ผ่านพ้นไป แต่ทุกปีก็มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้มีตัวเรา แบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ ผมจึงขอถือโอกาสนี้
⁃ ขอบคุณทหารกล้า เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร พี่น้องชายแดนทุกคนที่เสียสละปกป้องแผ่นดินและประเทศที่ผมอยู่
⁃ ขอบคุณชาวสหพัฒน์ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมทำงานกับความทรงจำดีๆ มากมาย
⁃ ขอบคุณเพื่อนร่วมพรรคและทีมงานที่กลับมารวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กับผม
⁃ ขอบคุณคนหนุ่มสาว คนหน้าใหม่ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองมาร่วมอุดมการณ์กัน
⁃ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ ซาบซึ้งทุกครั้งกับการได้ยินคำว่า ‘ดีใจที่คุณกลับมา'
⁃ ที่สำคัญ ขอบคุณภรรยาและลูก ๆ ที่เข้าใจว่าปีหน้าและปีต่อๆ ไป ผมจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขามากเหมือนกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา
อ้อ! ขอบคุณกองทัพขาวดำของเอ็ดดี้ ฮาว สำหรับถ้วยใบแรกในฟุตบอลอังกฤษในชีวิตผมครับ
ขอบคุณครับ
มาร์ค
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ“