กรมอนามัยแนะนำเคล็ดลับ"สวดมนต์ข้ามปี"อย่างมีความสุข ท่าเป๊ะ หลังปัง ไม่ปวดเมื่อย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอนามัยแนะนำเคล็ดลับการเตรียมตัวสำหรับการ "สวดมนต์ข้ามปี" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สวดได้อย่างมีความสุข ไม่ปวดหลัง ไม่เมื่อยล้า ได้บุญเต็มอิ่ม ร่างกายไม่พัง ดังนี้

- เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงหรือรอให้อาการดีขึ้น และผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาให้พร้อม

- เลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่หนักท้อง เน้นผักและผลไม้

- เลือกท่านั่งที่ลดอาการปวดเมื่อย นั่งหลังตรง ไม่นั่งขัดสมาธิบนพื้นนาน ๆ ไม่นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง และนั่งให้เต็มเบาะ

- ยืดเหยียดร่างกายระหว่างพัก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอและน่อง

ช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2569 และเดินทางปลอดภัย