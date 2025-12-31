กรมอนามัยแนะนำเคล็ดลับ"สวดมนต์ข้ามปี"อย่างมีความสุข ท่าเป๊ะ หลังปัง ไม่ปวดเมื่อย

กรมอนามัยแนะนำเคล็ดลับการเตรียมตัวสำหรับการ "สวดมนต์ข้ามปี" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สวดได้อย่างมีความสุข ไม่ปวดหลัง ไม่เมื่อยล้า ได้บุญเต็มอิ่ม ร่างกายไม่พัง ดังนี้
- เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงหรือรอให้อาการดีขึ้น และผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาให้พร้อม
- เลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่หนักท้อง เน้นผักและผลไม้
- เลือกท่านั่งที่ลดอาการปวดเมื่อย นั่งหลังตรง ไม่นั่งขัดสมาธิบนพื้นนาน ๆ ไม่นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง และนั่งให้เต็มเบาะ
- ยืดเหยียดร่างกายระหว่างพัก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอและน่อง
ช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2569 และเดินทางปลอดภัย