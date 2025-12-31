รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด รัชดา 10 ม.ค.-31 ส.ค.69

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตร บริเวณห้างสรรพสินค้า เอสพลานาด รัชดาภิเษก เพื่อดำเนินงานขุดเปิดสำรวจสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (OR13) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 22.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนรัชดาภิเษกบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตร สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย